Кабмин и ЦБ прорабатывают пакет мер по ограничению оттока капитала

Правительство и ЦБ прорабатывают пакет мер по ограничению оттока капитала, часть решений уже принимается, сообщил журналистам помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.
"Понятно - отток капитала, поэтому так много говорится о различных мерах, которые будут способствовать его ограничению. Очевидно, здесь эти меры в ближайшем будущем будут применены. Здесь сейчас правительство и Центральный банк над этим работают, часть решений уже принимается", - сказал он.
VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.