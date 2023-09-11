Кабмин и ЦБ прорабатывают пакет мер по ограничению оттока капитала

"Понятно - отток капитала, поэтому так много говорится о различных мерах, которые будут способствовать его ограничению. Очевидно, здесь эти меры в ближайшем будущем будут применены. Здесь сейчас правительство и Центральный банк над этим работают, часть решений уже принимается", - сказал он.