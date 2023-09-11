Глава МЭР поделился экономическим прогнозом на будущий год

Министр экономического развития РФ Максим Решетников считает, что экономика России в будущем году останется устойчивой. Об этом сообщает РБК.

Ситуацию в экономической отрасли в 2024 году он оценил на полях Восточного экономического форума.

«В следующем году мы видим вполне разумную конструкцию бюджета. В целом она [экономика РФ] выглядит вполне приличной и устойчивой», — обратил внимание глава Минэкономразвития РФ.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что дефицит федерального бюджета РФ уложится в прогнозные 2% ВВП в 2023 году. Кроме того, он заверил, что в ближайшие годы будет сохранен ответственный подход к финансам и обеспечено безусловное финансирование всех обязательств и приоритетов.