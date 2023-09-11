Чехия нарастила импорт российской нефти

"Чехия использует все больше российской нефти. В первом полугодии текущего года поступившая по нефтепроводу "Дружба" российская нефть составляла около 65% от [общего объема] импортируемой нефти. За [весь] прошлый год этот показатель составил 56%, а в предыдущие годы он был еще меньше ", - отмечается в сообщении.