В Еврокомиссии ответили на вопрос о конфискации одежды россиян

Страны Евросоюза могут не конфисковывать одежду россиян, въезжающих на территорию сообщества, даже если она подлежит запрету на импорт. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари.

"Когда речь идет о ценных вещах и товарах, то (санкции - прим. ТАСС) должны строго соблюдаться. Если вы гражданин России и пересекаете границу в одежде, которая подлежит запрету, то вряд ли она будет конфисковываться", - сказал он.

При этом он отметил, что автомобили, зарегистрированные в России, не могут въезжать на территорию ЕС.

"Что касается автомобилей, то да, они попадают под санкции и не могут въезжать на территорию Евросоюза", - заявил он.

"Это не новый запрет, он действует уже достаточное длительное время. У нас есть 11 пакетов санкций, они сложные. И мы регулярно разъясняем их, чтобы помочь странам-членам", - добавил он.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября, запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств, до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.