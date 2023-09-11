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ЕС может не конфисковывать одежду россиян, въезжающих на территорию сообщества

Страны Евросоюза могут не конфисковывать одежду россиян, въезжающих на территорию сообщества, даже если она подлежит запрету на импорт. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари.

В Еврокомиссии ответили на вопрос о конфискации одежды россиян
© ТАСС

"Когда речь идет о ценных вещах и товарах, то (санкции - прим. ТАСС) должны строго соблюдаться. Если вы гражданин России и пересекаете границу в одежде, которая подлежит запрету, то вряд ли она будет конфисковываться", - сказал он.

При этом он отметил, что автомобили, зарегистрированные в России, не могут въезжать на территорию ЕС.

"Что касается автомобилей, то да, они попадают под санкции и не могут въезжать на территорию Евросоюза", - заявил он.

Уйвари подчеркнул, что новых санкций не вводилось, Еврокомиссия всего лишь разъяснила действующие меры.

"Это не новый запрет, он действует уже достаточное длительное время. У нас есть 11 пакетов санкций, они сложные. И мы регулярно разъясняем их, чтобы помочь странам-членам", - добавил он.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября, запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств, до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.

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