Эрдоган заявил о работе по организации поставок российского газа в ЕС через хаб

"Энергетический вопрос мы обсуждаем в приоритетном порядке и ведет отдельный диалог с нашими собеседниками на полях саммитов и на всех международных площадках. Говорим о том, какие шаги надо сделать. Наша работа в вопросе доставки российского газа в Европу через Турцию [будущий газовый хаб] продолжается. Ресурсы других стран тоже смогут попасть на европейский рынок, поскольку Турция является мировым энергетическим центром", - приводит слова Эрдогана телеканал TRT.