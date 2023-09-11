Аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова заявила «Рамблеру», что технические и фундаментальные факторы для российской национальной валюты смещаются в сторону более позитивных.

Она напомнила о том, что в понедельник, 11 сентября, курс рубля на Мосбирже ускорил повышение и рос на 0,9-1,6% к доллару, евро и юаню. Так, курс американской валюты в моменте составил 96,20 руб., европейской - 103,30 руб. и китайской - 13,15 руб., напомнила специалист.

Она отметила, что российскую валюту поддержали комментарии помощника президента РФ Максима Орешкина, заявившего о проработке пакета мер по ограничению оттока капитала. Кроме того, он спрогнозировал более стабильный курс рубля в среднесрочном периоде, напомнила Кожухова.

Также она обратила внимание на то, что помощник президента ожидает более высоких объемов валютной выручки в ближайшие месяцы в связи с подорожанием экспортных товаров.

«Фундаментальные факторы как минимум в краткосрочном периоде благодаря интервенциям властей в виде повышения процентных ставок и скорого увеличения продаж валюты начинают смещаться в сторону более оптимистичных для российской валюты», - заявила Кожухова.

Также, по ее словам, рубль подошел к важным краткосрочным значениям. Перед ним при позитивном сценарии может открыться дорога к развитию коррекции, указала она. Так, курс доллара может достичь 93,50 руб., евро - 100,70 руб., юаня - 12,70 руб. При этом возможна смена среднесрочного тренда при преодолении указанных отметок, добавила Кожухова.

«Отскок валютных пар от ближайших сопротивлений, в то же время, может предвещать новую волну ослабления рубля или переход к консолидации», - указала специалист.