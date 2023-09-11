Цена российского газа для Китая станет еще ниже

Стоимость российского трубопроводного газа для Китая будет уменьшаться в ближайшие годы и окажется намного ниже, чем цена, по которой страна продает топливо Европе, выяснили журналисты Reuters, сославшиеся на данные российского правительства. Как напоминает агентство, ни власти, ни осуществляющий поставки «Газпром» не озвучивали стоимость газа с начала поставок в 2019 году.

Согласно документу, на который ссылаются журналисты, цена российского трубопроводного газа для Турции и Европы, как ожидается, снизится в этом году до 501,6 доллара за тысячу кубометров и 481,7 доллара в 2024 году с 983,8 доллара в 2022 году. При этом для Китая она составит 297,3 и 271,6 доллара в 2023 и 2024 годах соответственно.

В мае 2023 года Россия вернула себе статус крупнейшего поставщика газа в Китай, обойдя с 3,09 миллиарда кубометров Австралию и Туркменистан. «Газпром» 31 июля поставил рекордное за сутки количество газа в Китай, сообщили в пресс-службе организации, не уточнив направленные в страну объемы.