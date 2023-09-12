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Герман Греф затруднился оценить последствия регулятивных мер ЦБ

Пока сложно оценить последствия регулятивных мер, введенных уполномоченными российскими ведомствами, однако президент, председатель правления Сбера Герман Греф не ожидает дальнейшего повышения ключевой ставки. Своими прогнозами он поделился с журналистами на пресс-конференции на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Греф затруднился оценить последствия регулятивных мер ЦБ
© Пресс-служба Сбера

«Лично я не ожидаю повышения ключевой ставки. Пока сложно оценить последствия тех регулятивных мер, которые были введены. Окончательное решение должен принимать Банк России. Что касается нас, то повышение ключевой ставки – не единственная мера, которая принимается в рамках ужесточения монетарной политики. Понятно, что борьба с инфляцией — это всегда трейд-ин между экономическим ростом и воздействием на инфляционные тенденции. Пока мы видим сокращение спроса на финансовые ресурсы, оно уже наметилось. Я думаю, что ЦБ будет корректировать свою позицию в зависимости от того, как рынок отреагирует на введенные меры», — отметил глава Сбера.

Герман Греф полагает, что регуляторные меры, направленные на борьбу с инфляцией, будут действовать не долго.

«На мой взгляд, это не очень длинная история. ЦБ научился работать с инфляционными всплесками, и, по моим ощущениям, долго это не продлится. Я думаю, что в течение 3 месяцев будет понятно, как будет развиваться ситуация, а в течение следующих 3 месяцев из этого будут сделаны выводы», — заявил он.

Ранее Герман Греф Глава подчеркнул, что рубль должен укрепиться, экстремально низких уровней 2022 года не ожидается.

«Я не думаю, что курс сейчас находится на оптимальном уровне, я думаю, что все-таки он должен укрепиться, но он, конечно, не уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году», — поделился Греф.

Он также рассказал, что в макропрогноз Сбербанка заложен курс рубля в 75-78 рублей на конец года. Банк его пока не меняет.

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