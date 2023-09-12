Греф затруднился оценить последствия регулятивных мер ЦБ

«Лично я не ожидаю повышения ключевой ставки. Пока сложно оценить последствия тех регулятивных мер, которые были введены. Окончательное решение должен принимать Банк России. Что касается нас, то повышение ключевой ставки – не единственная мера, которая принимается в рамках ужесточения монетарной политики. Понятно, что борьба с инфляцией — это всегда трейд-ин между экономическим ростом и воздействием на инфляционные тенденции. Пока мы видим сокращение спроса на финансовые ресурсы, оно уже наметилось. Я думаю, что ЦБ будет корректировать свою позицию в зависимости от того, как рынок отреагирует на введенные меры», — отметил глава Сбера.