В России крабы сравнялись в цене с раками

Президент группы «Антей» Иван Михнов сообщил о падении стоимости крабов. В ходе сессии Восточного экономического форума он отметил, что в текущий период их цена сопоставима с раками, передает РБК.

«Антей» является крупнейшим крабодобытчиком на территории РФ.

Михнов подчеркнул, что «дешевый краб сейчас везде». В настоящее время, как уточнил он, в стране краб-стригун продается примерно за 500-600 рублей.

Вместе с тем собеседник обратил внимание на то, что, несмотря на падение цены, спрос на продукцию является низким. Он пояснил, что это обусловлено отсутствием у россиян культуры потребления крабов, большую часть которых традиционно экспортировали.

Михнов назвал текущую ситуацию идеальной для активного потребления «дешевого и нормального краба». При этом, как уточнил он, изменить ситуацию в стране быстро не удастся. До прошлого года США были одним из ключевых покупателей крабов у российских производителей. Конфликт на Украине изменил ситуацию – американские власти решили запретить импортировать крабов из РФ.