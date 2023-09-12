Россия нарастила поставки нефти за рубеж

За период с 1 по 10 сентября 2023 года поставки нефти из России морским путем увеличились в среднем до 3,34 миллиона баррелей в сутки. Об этом со ссылкой на данные Kpler пишет «Коммерсантъ».

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В августе объем такого экспорта составлял 3,22 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, Россия постепенно наращивает поставки после снижения их в июле до минимальных за год значений, 3,1 миллиона баррелей в сутки.

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Россия взяла на себя добровольные обязательства по сокращению поставок нефти за рубеж на 500 тысяч баррелей в сутки, что реализуется за счет корректировки экспортного графика «Транснефти» за третий квартал, отмечает издание. Такая мера позволила серьезно уменьшить дисконт российской нефти Urals к цене эталонного сорта Brent, который в августе сократился до 12,2 доллара за баррель против 40 долларов в декабре 2022 года.

Летом сокращение экспорта прошло для нефтяников довольно безболезненно, так как высокий спрос на топливо позволил увеличить нефтепереработку. Однако на фоне начала плановых ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) осенью компаниям придется или наращивать экспорт сырой нефти, или снижать ее добычу.

С сентября Россия уменьшила величину добровольного сокращения экспорта до 300 тысяч баррелей в сутки, но пока не ясно, смогут ли нефтяники уложиться в новые цифры без снижения добычи. Регламентные работы на НПЗ уже спровоцировали небольшое снижение объемов переработки — с 5,55 миллиона баррелей в сутки в августе до 5,52 миллиона в первую неделю сентября, сообщает «Ъ».

Руководитель Экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев считает, что обнуление демпферных выплат может снизить привлекательность нефтепереработки и привести к наращиванию экспорта сырой нефти. По его прогнозам, на фоне ремонтов НПЗ, морской экспорт может вырасти еще больше, учитывая высокий спрос на азиатских рынках. Покупатели из этого региона обеспокоены ростом цен на российское сырье выше установленного странами Запада потолки, но продолжают ее покупать, не имея более дешевых альтернатив, отметил эксперт.