Путин: изъятие средств за рубежом переходит все границы

Изъятие законно заработанных средств за рубежом переходит все границы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Ну это просто переходит всякие границы. Люди, которые это делают, и сделали, не понимают даже негативных последствий для себя, до сих пор этого не оценивают», — сказал Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что РФ заработала уже в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов. По словам Путина, проблема в ситуации заключается «не в этих 300 миллиардах», а в подрыве доверия к тем, кто это делает.

Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине Запад заморозил российские активы на сотни миллиардов долларов. Под санкциями оказались как российские золотовалютные резервы, так и средства и имущество бизнесменов.