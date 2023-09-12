Путин ответил на вопрос о повышении налогов в России

Правительство пока не видит необходимости поднимать налоги, заявил президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). Форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября.
«Правительство пока не видит в этом необходимости», — ответил Путин на вопрос модератора.
Ранее демограф Владимир Тимаков также заявлял о необходимости введения прогрессивного налога для снятия напряжения из-за социального неравенства в России. Он отметил, что проблемой также является экономическое превосходство столицы над другими регионами, производящее впечатление колониализма.
До этого в правительстве задумались о привязке налога на роскошь для автомобилей к их мощности и году выпуска. Проработкой новых параметров налога занимаются Минпромторг, Минфин и Федеральная налоговая служба. В ведомстве добавили, что нововведения позволят обеспечить более объективный расчёт налога и минимизируют спорные ситуации, которые возникают в процессе его администрирования.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов считает, что идея увеличить поступления в госбюджет на 2,5 трлн рублей за счет введения прогрессивного подоходного налога до 30% на сверхдоходы является нецелесообразной. По его словам, эта инициатива противоречит ценностям российской политики.