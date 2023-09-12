Минэнерго займется снижением цен на топливо в России

Минэнерго выполнит поручения по дополнительным мерам для стабилизации рынка топлива
Минэнерго работает над стабилизацией топливного рынка России, поручения президента РФ Владимира Путина по дополнительным мерам будут исполнены, заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Минэнерго занимается стабилизацией рынка, дополнительные меры в соответствии с поручением президента будут безусловно исполнены", - сказал он в рамках ВЭФ.
Кабмин не среагировал своевременно в ситуации с ценами на топливо, но сейчас уже правительство и производители договорились, как действовать, заявил ранее на ВЭФ президент России. Он добавил, что было очень важно обеспечить сельхозпроизводителя дизельным топливом, которого физически стало не хватать. Сейчас, по словам Путина, топливо физически появилось, вопрос регулирования цен.
VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.