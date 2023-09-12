Минэнерго займется снижением цен на топливо в России

"Минэнерго занимается стабилизацией рынка, дополнительные меры в соответствии с поручением президента будут безусловно исполнены", - сказал он в рамках ВЭФ.

Кабмин не среагировал своевременно в ситуации с ценами на топливо, но сейчас уже правительство и производители договорились, как действовать, заявил ранее на ВЭФ президент России. Он добавил, что было очень важно обеспечить сельхозпроизводителя дизельным топливом, которого физически стало не хватать. Сейчас, по словам Путина, топливо физически появилось, вопрос регулирования цен.