ВТО заявила о вреде антироссийских санкций для большинства экономик

Экономические санкции против России окажут негативное влияние на большинство экономик мира. Об этом говорится в отчете Всемирной торговой организации (ВТО) о мировой торговле за 2023 год.

В организации отметили, что напряженность даже в двусторонней торговле способна снизить экономический рост в странах с высокоинтегрированной экономикой. Например, проблемы в отношениях между Китаем и США привели к потере 0,3% ВВП в КНР и 0,1% ВВП в Соединенных Штатах.

Аналогичным образом влияют на экономики других государств и санкции стран Запада, введенные в отношении России. При этом в ВТО ожидают, что с наибольшим падением реального ВВП столкнется именно РФ.

В организации отметили, что обычно геополитическая напряженность затрагивает лишь несколько стран, которые разрывают между собой торговые отношения. На этом фоне другие страны могут сохранять нейтралитет или же присоединяться к некоторым из отделяющихся от общей экономики стран. В частности, проблемы в торговых отношениях между Пекином и Вашингтоном привели к тому, что в США стали поставлять больше продукции обрабатывающей промышленности из других государств.

Напомним, что страны Запада стали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. В результате они привели к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания как в США, так и в странах Европы.