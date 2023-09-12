Киев пригрозил Польше обращением в ВТО из-за ситуации с зерном

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев планирует обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за решения Польши против украинского зерна. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

«Украина выполняет свои обязательства как по Соглашению об ассоциации с ЕС, так и по ВТО. У нас нет намерения причинить вред польским фермерам», – заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что на Украине ценят поддержку польского народа, но в случае нарушения торгового права «в интересах политического популизма перед выборами» Киев обратится в арбитраж ВТО для получения компенсации.

Правительство Польши 12 сентября приняло постановление, запрещающее ввоз зерна из Украины после 15 сентября, вне зависимости от решения Еврокомиссии (ЕК).

15 сентября ЕК должна отменить действие своего моратория на импорт украинской кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявлял, что независимо от решения Брюсселя Польша не позволит «затопить себя украинским зерном».

Весной несколько стран ЕС временно приостановили импорт украинских зерновых и другой продукции. Моравецкий заявил, что поставки украинского зерна «дестабилизируют местный рынок». Он отмечал, что Польша готова стать одним из пунктов маршрута поставок украинского зерна в Африку, но не соглашалась на то, чтобы это зерно шло на польский рынок.

3 мая ЕС запретил поставки украинского зерна в пять стран - Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.