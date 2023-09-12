Китай отреагировал на заявления Запада о крахе экономики страны

Экономика Китая не рухнула и по-прежнему устойчива. Об этом заявила представитель министерства иностранных дел Мао Нин, опровергнув утверждения Запада о серьезных проблемах. Ее комментарий приводит Reuters.

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Ранее официальные лица нескольких стран публично выражали обеспокоенность по поводу текущего состояния второй по величине экономики в мире. Так, президент США Джо Байден назвал ситуацию в Китае «кризисной», а министр финансов Австралии Джим Чалмерс заявил, что замедление в китайской экономике может негативно сказаться на экономике Австралии.

«Похоже, время от времени будут выдвигаться различные теории краха Китая. Факт в том, что экономика КНР не рухнула», — заявила Мао.

Представитель МИД заверила, что экономика Китая обладает большим потенциалом, и что основы долгосрочного улучшения не изменились.

«Мы уверены в себе и способны содействовать устойчивому и здоровому экономическому развитию», — добавила она.

7 сентября, после выхода данных по внешней торговле Китая за август, которые засвидетельствовали сохранение проблем во второй экономике мира, курс китайского юаня рухнул до минимума по отношению к доллару с 12 декабря 2007 года. Континентальную торговую сессию китайская валюта завершила на уровне 7,3279 юаня за доллар. С начала года юань потерял почти шесть процентов, присоединившись к списку слабейших в плане динамики азиатских валют.