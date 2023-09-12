В Минэнерго заявили о нормализации поставок топлива в Крым

Поставки нефтепродуктов в Крым нормализовались, несмотря на объективные сложности с доставкой грузов на полуостров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минэнерго России.

В ведомстве отметили, что на данный момент Крым обеспечен автомобильным бензином на 10-12 суток, сжиженными углеводородными газами на 12 суток и дизельным топливом на 5 суток. Также в Минэнерго указали, что на полуостров организовали ритмичную поставку всех видов моторного топлива с НПЗ и по пути следования.