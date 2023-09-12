Банк РФ включил риски мошенничества в требования к страхованию банковских карт
Центробанк России включил риски мошенничества в требования к страхованию банковских карт. Оно начнет действовать с 1 октября 2023 года, передает «Интерфакс».
В указании ЦБ говорится, что теперь полисы добровольного страхования банковских карт «должны защищать не только от потери карты или ее повреждения, но и включать другие риски, в том числе мошенническое списание денег». В таких ситуациях банк установил лимит выплаты в размере 100 тысяч рублей.
При этом страховое покрытие исключает случаи, в которых банк сам обязан возвращать похищенные средства. Возместить убытки страховщики в случае мошенничества должны в течение 30 дней после получения заявления от клиента.
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