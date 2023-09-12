МЭР повысило прогноз инфляции в РФ в 2023 году до 7,5%

Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в РФ в 2023 году до 7,5%, в 2024-м – до 4,5%. Об этом сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что до этого прогноз на 2023 год составлял 5,3%, а на 2024 год - 4%. По данным ведомства, в 2025-2026 годах ожидается возврат к целевому показателю в 4%.

"Изменение курса так или иначе будет перенесено в цены. В дальнейшем мы ждем стабилизации", - заявил источник агентства в МЭР.

Рост прогнозов на 2024 год он связал с индексацией тарифов.

До этого Минэкономразвития сообщило, что годовая инфляция в России ускорилась до 5,19%.