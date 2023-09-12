Глава Сбербанка Греф назвал нынешний курс рубля неоправданно заниженным

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия-1» назвал курс рубля неоправданно заниженным.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, согласно анализу, справедливый курс должен быть на уровне 80-85 руб.

Греф уточнил, что при определённых шагах со стороны властей удастся выйти на данный уровень.

Ранее российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что непреодолимых проблем с курсом рубля нет.