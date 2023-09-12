Глава Сбербанка Греф назвал нынешний курс рубля неоправданно заниженным
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия-1» назвал курс рубля неоправданно заниженным.
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, согласно анализу, справедливый курс должен быть на уровне 80-85 руб.
Греф уточнил, что при определённых шагах со стороны властей удастся выйти на данный уровень.
Ранее российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что непреодолимых проблем с курсом рубля нет.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что в настоящий момент дедолларизация является реальностью, так как доллар стал проблемной валютой.