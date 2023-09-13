Володин: США и ЕС проиграли России торговую войну

"В планах Вашингтона и Брюсселя было ослабить, а затем - разделить нашу страну, о чем публично не раз заявляли американские и европейские политики. Не вышло. Развернутая торговая война против России ими проиграна", - написал Володин.

"А сейчас делают то, что раньше всем казалось невозможным. Например, изымают личные автомобили, телефоны и даже шампуни граждан РФ при въезде в государства Евросоюза", - заключил председатель Госдумы.

8 сентября Еврокомиссия (ЕК) опубликовала разъяснения, согласно которым запрещается ввоз из России в ЕС товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". ЕК подчеркнула, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств, до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены. Позднее ЕК в пояснительном документе подчеркнула, что страны Евросоюза должны отдельно оценивать каждый случай въезда россиян на территорию сообщества и "разумным образом" применять санкции при досмотре предметов личной гигиены и одежды.