Германии предрекли экономический спад

По итогам этого года ВВП Германии сократится на 0,3 процента, хотя предыдущий прогноз правительства ФРГ подразумевал прирост в 0,4 процента к концу декабря. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с пересмотренной оценкой бундестага.

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Ожидается, что крупнейшая экономика Европы, вероятно, снизится в третьем квартале и лишь незначительно увеличится в последние три месяца года. Одной из основных причин подобной динамики аналитики назвали сохраняющиеся проблемы в промышленном секторе страны.

Обновленный прогноз немецкого правительства в целом соответствует ожиданиям Международного валютного фонда (МВФ) и Еврокомиссии (ЕК). В МВФ ранее предрекали сокращение ВВП Германии на 0,3 процента по итогам года, а аналитики ЕК оказались еще более пессимистично настроенными в этом вопросе, допустив падение экономики ФРГ к концу декабря на 0,4 процента.

На ситуацию будут оказывать давление различные факторы, включая слабый спрос со стороны одного из важнейших торговых партнеров ФРГ — Китая, а также нехватка квалифицированных рабочих и затяжные последствия энергетического кризиса в сочетании с высокой инфляцией, сдерживающей потребление на внутреннем рынке. На этом фоне в Министерстве экономики Германии заявили об отсутствии предпосылок для роста ВВП страны во второй половине 2023 года.