МВФ: мировой долг может начать расти, не упав до допандемийных показателей

"Бюджетный дефицит влиял на то, что уровень госдолга был повышен, а правительства многих стран тратили больше средств на стимулирование роста и борьбу со скачками цен на продовольствие и энергоресурсы, хотя они и перестали оказывать бюджетную поддержку в связи с пандемией. В результате госдолг снизился лишь на 8 процентных пунктов ВВП за последние два года <...>. Частные задолженности, включающие обязательства нефинансовых корпораций и домохозяйств, снижались быстрее - на 12 процентных пунктов ВВП. Однако даже этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать всплеск, вызванный пандемией", - пишет Гаспар.