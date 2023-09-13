Европе предрекли дефицит дизельного топлива

Европе грозит дефицит дизельного топлива на фоне сокращения экспорта из России в другие страны в пользу внутреннего рынка, за последнее время поставки снизились до пятимесячного минимума. Ситуация усугубится из-за того, что часть европейских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в ближайшее время встанет на профилактический ремонт, сообщает EADaily со ссылкой на независимое ценовое агентство Argus.

Это может усугубить дефицит предложения в Европе. <...> Это может быть фактором, способствующим недавнему ценовому ралли фьючерсов на газойль с низким содержанием серы в Северо-Западной Европе, которые подорожали до $ 1011,75 за тонну, — пишет агентство.

В публикации говорится, что Турция и Бразилия стали крупнейшими покупателями российского дизельного топлива и газойля после запрета на импорт в страны Европы. Они получают около 44% нефтепродуктов от всех поставок из России. Это позволило Турции увеличить экспорт собственного продукта в Европу и перейти на дешевое импортируемое топливо на внутреннем рынке. Но в последнее время турецкие НПЗ вновь уменьшили поставки, когда сами стали получать меньше российского дизеля, рассказал агентству один из трейдеров.

Бразилия сможет опираться на поставки из США, если российские трансатлантические перевозки снизятся. В таком случае сократятся доступные для Европы объемы. Это связано с тем, что сам по себе экспорт топлива из США ограничен.