Главы МИД Турции и Великобритании обсудили возможность возобновления зернового коридора

"Мы обсудили региональные и международные вопросы. Мы также дали всестороннюю оценку событиям на Кипре. Мы сошлись во мнении, что зерновой коридор должен возобновить работу в условиях войны на Украине. Очень важно, чтобы мы продолжали наше тесное сотрудничество", - сказал турецкий министр на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров.