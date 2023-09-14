В Турции оценили влияние санкций против РФ на создание газового хаба

"Мы видим, что в Европе есть определенные негативные настроения насчет покупки российских энергоресурсов. Из-за такой конъюнктуры есть предположения, что газовый центр во Фракии может испытывать проблемы. Но ситуация такова, что Россия может продавать Турции большие объемы газа, загружая ее национальные мощности. В таком формате газ в некотором роде становится местным и может вместе с газом из других стран торговаться, уже не подпадая под санкции", - отметил собеседник агентства.