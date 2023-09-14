Минфин настаивает на репатриации выручки экспортеров

«Мера по возврату обязательной продажи валютной выручки может не дать того эффекта, который ждут от нее. Значительную часть экспортной выручки наши экспортеры получают в рублях. Если какую-то часть валютной выручки экспортер продает, он имеет возможность ее завтра выкупить. То есть у нас увеличивается оборот валютного рынка, но не меняется баланс спроса и предложения», — сказала она.