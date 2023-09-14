Минфин настаивает на репатриации выручки экспортеров

Минфин настаивает на репатриации выручки экспортерами
Минфин предлагает ввести репатриацию ( обязательный возврат — FM ) валютной выручки экспортеров, пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента финансовой политики министерства Ивана Чебескова. Из его слов следует, что финансовые власти пока не договорились о дальнейших действиях. Предстоит обсуждение разных вариантов: «процентовки» и валюты, в которых такой механизм следует установить, указал он.
Ранее министерство было против этого шага, однако августовское ослабление рубля вернуло к жизни обсуждение мер валютного контроля.
«В данной ситуации действительно позиция наша — вернуть те ограничения, которые был «отвинчены» как раз практически ровно год назад», — признавал в начале сентября замминистра финансов Алексей Моисеев.
Против этой меры до последнего публично выступал ЦБ. Меры валютного контроля сыграли свою роль весной прошлого года вкупе с другими, но именно как краткосрочные меры, говорила председательница ЦБ Эльвира Набиуллина. Она убеждена, что воздействие на экспортеров не принесет такого эффекта как меры денежно-кредитной политики.
«Мера по возврату обязательной продажи валютной выручки может не дать того эффекта, который ждут от нее. Значительную часть экспортной выручки наши экспортеры получают в рублях. Если какую-то часть валютной выручки экспортер продает, он имеет возможность ее завтра выкупить. То есть у нас увеличивается оборот валютного рынка, но не меняется баланс спроса и предложения», — сказала она.