В Грузии объяснили отказ от отмены авиасообщения с Россией

Парламент Грузии отказался рассматривать петицию об отмене авиасообщения с Россией. Об этом сообщается в Telegram-канале «Sputnik Грузия — Новости».

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Председатель комитета Давид Сонгулашвили подчеркнул, что санкции в отношении России в первую очередь навредят экономике страны и отразятся на ее гражданах.

«Это решение не раз было обосновано разными аргументами и позициями. Поэтому мы считаем нецелесообразным изучать петицию и подробно ее обсуждать», — объяснил он отказ в рассмотрении документа.

По данным источника, петицию об отмене авиасообщения с Россией и введении визового режима для россиян подписали 6084 гражданина Грузии.