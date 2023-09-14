Нацбанк Украины второй раз с лета снизил учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку на 2 п.п., установив ее на уровне 20%. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В предыдущий раз НБУ понижал ставку 27 июля - с 25% до 22%.

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 22% до 20% с 15 сентября 2023 года", - говорится в сообщении на сайте Нацбанка.

В НБУ пояснили, что решение связано с замедлением инфляции, которая в августе в годовом исчислении снизилась до 8,6%. Регулятор рассчитывает, что этот шаг будет способствовать восстановлению экономики страны. В дальнейшем планируется продолжать политику понижения учетной ставки, говорится в сообщении.