США продлили разрешение на морскую перевозку нефти из РФ в Японию
США продлили до 28 июня 2024 года разрешение на морскую перевозку нефти, добытой в рамках проекта «Сахалин-2» и предназначенной для поставки в Японию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский Минфин.
«Все транзакции, связанные с морской перевозкой нефти, добытой в рамках проекта "Сахалин-2" разрешены до 07:01 по московскому времени 28 июня 2024 года при условии, что продукция предназначена только для импорта в Японию», — заявили в ведомстве США.
Таким образом данные операции были выведены из-под действия политики потолка цен на нефть РФ.
Рамблер: главные новости