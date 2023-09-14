США продлили разрешение на морскую перевозку нефти из РФ в Японию

«Все транзакции, связанные с морской перевозкой нефти, добытой в рамках проекта "Сахалин-2" разрешены до 07:01 по московскому времени 28 июня 2024 года при условии, что продукция предназначена только для импорта в Японию», — заявили в ведомстве США.