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США продлили разрешение на морскую перевозку нефти из РФ в Японию

США продлили до 28 июня 2024 года разрешение на морскую перевозку нефти, добытой в рамках проекта «Сахалин-2» и предназначенной для поставки в Японию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский Минфин.

США продлили разрешение на морскую перевозку нефти из РФ в Японию
© РИА Новости

«Все транзакции, связанные с морской перевозкой нефти, добытой в рамках проекта "Сахалин-2" разрешены до 07:01 по московскому времени 28 июня 2024 года при условии, что продукция предназначена только для импорта в Японию», — заявили в ведомстве США.

Таким образом данные операции были выведены из-под действия политики потолка цен на нефть РФ.

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