Лондон продлил разрешение на поставки нефти из РФ в Японию
Лондон продлил до 28 июня 2024 года разрешение на морские перевозки нефти, добытой в рамках проекта «Сахалин-2» и предназначенной для поставки в Японию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующую лицензию правительства Великобритании.
«Разрешает поставку или доставку судном российской нефти, полученной на или отправляемой с проекта "Сахалин-2" с точки в России в точку в Японии. Срок действия продлен до 28 июня 2024 года», — говорится в ней.
Ранее аналогичное решение принял Вашингтон. Таким образом на поставки нефти РФ, добытой в рамках проекта «Сахалин-2», в Японию не распространяется потолок цен, который установил Запад в отношении российского топлива.
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