Лондон продлил разрешение на поставки нефти из РФ в Японию

Лондон продлил до 28 июня 2024 года разрешение на морские перевозки нефти, добытой в рамках проекта «Сахалин-2» и предназначенной для поставки в Японию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующую лицензию правительства Великобритании.