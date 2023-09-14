Стало известно об убытках Алжира из-за соглашения о партнерстве с ЕС

Алжир потерял миллиарды долларов в рамках соглашения о партнерстве с Евросоюзом (ЕС). Об этом заявил профессор экономики Университета Умм-эль-Буаги в Алжире Мурад Каваши в беседе с РИА Новости .

По словам специалиста, страна ничего не приобрела в рамках соглашения о партнерстве с Евросоюзом, а потеряла многое. Уточняется, что изначально предполагалось, что власти вводят эти льготы в обмен на европейские инвестиции и передачу Алжиру технологий. Но, по мнению Каваши, через несколько лет после заключения соглашения страна так и не получила от ЕС ни инвестиций, ни технологий.