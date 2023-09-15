Ключевой ставке ЦБ в России предрекли новый рост

«Плюс еще на Восточном экономическом форуме президент [Владимир Путин] сказал, что, конечно, есть некоторые вопросы к Центральному Банку, и он понимает, что высокая ключевая ставка сдерживает производство, но вместе с тем она сдерживает и инфляцию. После повышения ключевой ставки в августе Центробанк ничего толком не добился. У него логика будет такая: мы применили это слишком осторожно, а для того, чтобы это подействовало, надо все это еще и усилить. Исходя из этого, можно сделать вывод, что, как минимум, снижения не будет — это абсолютно точно, и не исключено, что на пункт или два ставку повысят», — поделился собеседник «Ленты.ру».