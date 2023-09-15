Китайская экономика начала выходить из кризиса

Государственное статистическое бюро Китая опубликовало данные о состоянии национальной экономики по итогам августа, которые свидетельствуют о попытках выхода из кризиса и возобновлении восстановительного роста, пишет Telegram-канал MMI.

© Lenta.ru

Рост промышленности составил 4,5 процента в годовом выражении против 3,7 процента в июле, при этом аналитики ожидали 4 процента. Розничные продажи также превзошли прогнозы — 4,6 процента против 3 процентов (в июле — 2,5 процента).

Отдельно перешли к росту продажи автомобилей (1,1 процента против 1,5 процента в июле), одежды (4,5 и 2,3 процента), драгоценностей (7,2 и минус 10 процентов), средств связи (8,5 и 3 процента) и мебели (4,8 и 0,1 процента). Промышленное производство увеличилось на 2,3 процента (1,3 процента в июле), обработка — на 5,4 процента (3,9 процента).

Вместе с тем инвестиции в основной капитал оказались хуже июльского результата и прогноза экспертов — 3,2 процента против 3,4 и 3,3 процента соответственно. Уровень безработицы снизился на 0,1 процентных пункта, до 5,2 процента.

Данные по итогам июня и июля в Китае оказывались заметно хуже прогнозов, что поставило под вопрос возможность страны добиться запланированного роста экономики. На этом фоне юань рекордно ослаб к доллару, а эксперты заговорили об исчерпании модели роста КНР.