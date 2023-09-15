В России подешевела гречка

В России наблюдается снижение стоимости гречки в связи с ожиданиями рекордного сбора гречихи в этом году. Об этом заявил агентству «Прайм» профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

По его словам, если прогноз по урожаю сбудется, цена продемонстрирует еще большее падение.

Минсельхоз ожидает, что в текущем году валовой сбор гречихи превысит прошлогоднее значение. Подчеркивается, что в настоящее время гречка с начала года уже подешевела на 12,3%. Также отмечается, что снижение цены продемонстрировал и рис – на 4%.

По словам Чеглова, стоимость упаковки гречки на полках магазинов будет составлять 70-90 рублей, если ожидания по урожаю подтвердятся.