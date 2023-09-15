Путин заявил о стабильности и надежности российской экономики

Ситуация в российской экономике стабильная и надежная, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Мы с вами продолжаем контакты, консультации по поводу наших отношений и по поводу взаимодействия, прежде всего в сфере экономики. Здесь все стабильно, надежно развивается, слава Богу", - сказал российский лидер в начале беседы.
Он пообещал подробно проинформировать Лукашенко о завершении процесса подготовки бюджета. "У нас все стабильно, надежно, что не может не радовать", - отметил Путин, подчеркнув, что состояние российской экономики отражается на взаимодействии в рамках Союзного государства.