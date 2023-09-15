ЦБ объявил о новом повышении ключевой ставки

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

«Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году», - подчеркнул ЦБ.

Он также отметил, что к 11 сентября годовая инфляция выросла до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе. Банк России указал на усиление инфляционного давления. По его данным, это произошло в том числе из-за переноса в цены произошедшего ослабления рубля.

Обновленный прогноз регулятора предполагает, что по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0–7,0%.

Ранее эксперты, опрошенные РИА Новости, допускали как повышение ставки на 1-3 п.п., так и сохранение на 12%. Некоторые склонялись к первому варианту из-за ускорения недельной инфляции в начале сентября и роста инфляционных ожиданий компаний. Другие были уверены, что ставка не изменится, так как инфляция пока в рамках базового прогноза ЦБ. Они также посчитали, что прошло мало времени с предыдущего повышения.