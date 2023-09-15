В Банке России заявили, что уровень безработицы в стране вновь обновил исторический минимум. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЦБ.

Как подчеркнули в регуляторе, завершение фазы восстановления экономики РФ означает, что ее дальнейший рост замедлится «из-за ограничений на стороне предложения».

«Невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы является дополнительным структурным ограничением», – заявили в ЦБ.

В Центробанке рассчитывают, что проводимая денежно-кредитная политика создаст условия для возвращения экономики к сбалансированному росту.

Базовый сценарий ЦБ предполагает, что темп прироста ВВП составит 1,5-2,5 процента в 2023 году, 0,5-1,5 процента в 2024-м, от одного до двух процентов в 2025 году, а в 2026-м - 1,5-2,5 процента.

По данным Росстата, уровень безработицы в январе составлял 3,6 процента, в мае - 3,2 процента, в июле – три процента.