Набиуллина назвала причину повышения ключевой ставки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор повысил ключевую ставку из-за инфляционных рисков. Об этом сообщает РИА Новости.

Набиуллина подчеркнула, что рисков для финансовой стабильности нет, но ставка останется высокой до устойчивого замедления инфляции.

Глава ЦБ добавила, что сценарий быстрого возвращения к мягкой денежно-кредитной политике сейчас не актуален.

На заседании 15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку до 13 процентов годовых.

Месяц назад, 15 августа, на внеочередном заседании совета директоров ЦБ регулятор повысил ключевую ставку с 8,5 до 12 процентов годовых. Решение было принято для «ограничения рисков для ценовой стабильности».