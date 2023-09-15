Премьер Румынии призвал ЕС полностью отказаться от российского газа

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в Евросоюза (ЕС) полностью отказаться от закупок российского газа и другой продукции по примеру Бухареста.

© Lenta.ru

Министр отметил важность подобного шага, так как «существует очень большая разница между тем, что мы теряем, а именно комфортом, и тем, что происходит на Украине». Чолаку также не поддержал продолжение поставок российского газа в Австрию. По его мнению, подобным образом Вена спонсирует боевые действия на территории Украины и платит Москве «кровавые деньги».

«Я считаю, что ЕС готовится к полной независимости от российского газа, даже если цены на газ будут выше в течение определенного периода времени», — заключил Чолаку.

В конце августа Financial Times (FT) сообщила о намерении европейских стран импортировать рекордное количество сжиженного природного газа (СПГ) из России в 2023 году вопреки стремлению западных государств отказаться от российских энергоресурсов к 2027-му. В январе-июле лидерами по объемам закупок этого вида топлива в Европе стали Италия и Испания. Суммарно Россия получила за поставки СПГ в ЕС 5,29 миллиарда евро, а объемы экспорта выросли на 40 процентов в сравнении с тем же периодом 2022-го.