Масштаб компьютерной промышленности Китая превысил $362 млрд

Масштаб компьютерной промышленности Китая достиг 2,6 трлн юаней (свыше $362,2 млрд) в 2022 году. Об этом стало известно на Всемирной компьютерной конференции 2023, открывшейся в Чанша (провинция Хунань, Центральный Китай), передает агентство Синьхуа.

Конференция посвящена теме "Цифровизация мира для создания новой эры изменений в компьютерной индустрии". Ее участники обсуждают такие вопросы, как цифровая инфраструктура, искусственный интеллект и "умные общества".

Согласно обнародованным на конференции данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, за последние шесть лет Китай поставил на рынок более 20,91 млн серверов общего назначения и 820 тыс. серверов искусственного интеллекта (ИИ).