Шольц назвал причины экономических проблем Германии

Появившиеся в последнее время проблемы в экономике Германии в первую очередь связаны с ослаблением глобального спроса и падением экспорта. Прежде всего речь идет о Китае, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет Bloomberg.

Давление на экономику страны также оказывает высокая инфляция и рост цен на энергоносители. Сейчас цены на газ и электричество в два или три раза превышают показатели до конца февраля 2022 года, когда начались боевые действия на Украине. Шольц также отметил, что усугубляет ситуацию нарушение цепочек поставок, которое возникло во время пандемии.

Несмотря на то что канцлер признал слабый рост экономики ФРГ, он также отметил и положительные моменты, о которых призвал не забывать. В частности, он указал на успехи в строительстве заводов по производству аккумуляторов, инвестиции в развитие электромобилей и производство полупроводников.