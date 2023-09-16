Французский министр из-за инфляции призвала учить школьников готовке

Во Франции призвали учить школьников готовить из-за инфляции
Глава Минтуризма Франции Оливия Грегуар призвала вернуть в школы уроки домоводства, пишет «Прайм» со ссылкой на региональные СМИ.
По данным агентства, журналисты задали министру вопрос о том, как многодетным семьям справиться с высокой продовольственной инфляцией.
Грегуар отметила, что следует вернуть в школы Франции уроки домоводства. В программу обучения по предмету, заметила она, должны входить навыки готовки.
По ее мнению, если дети научатся готовить, то семьи смогут покупать сырые продукты, а не полуфабрикаты. Это позволит им экономить, резюмировала министр.
Ранее сообщалось, что порядка 50% французских студентов вынуждены экономить на еде на фоне высоких цен на продукты.
Рамблер: главные новости