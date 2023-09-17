В США рассказали, в чем Россия стала мировым лидером

Рекордный урожай пшеницы второй год подряд укрепляет позицию Москвы как главного мирового экспортера на глобальном рынке, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, поставки достигают рекордных значений, так как трейдеры РФ «постепенно преодолевают финансовые и логистические трудности», с которыми ряд из них столкнулись после начала специальной военной операции. При этом переполненные российские зерновые закрома обернулись удачей для потребителей пшеницы, которые пострадали от стоимости жизни: рекордные поставки вызвали падение цен до самых низких показателей почти за три года.

Отмечается, что у пшеницы из России не так много конкурентов. В настоящее время Москва диктует цену. Министерство сельского хозяйства США повысило прогноз по российскому экспорту, при этом понизив прогноз по мировым поставкам, что подчеркнуло «доминирующие позиции Москвы на рынке пшеницы».

Поскольку избыток предложения снижает цены, Россия пытается использовать свое доминирующее положение, чтобы установить нижний предел рынка. Это не только успокоило бы собственных фермеров, расстроенных сокращением доходов, но и пополнило бы истощенную из-за спецоперации казну Кремля за счет дополнительных налоговых поступлений. По словам людей, знакомых с ситуацией, российские чиновники пытаются ввести неофициальный нижний предел цен на экспорт. Это вынуждает некоторых трейдеров пересматривать или даже отменять сделки.