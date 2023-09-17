Россия заняла третье место в рейтинге самых влиятельных стран мира. Об этом сообщает Business Insider.

Рейтинг был представлен американским журналом US News & World Report. При его составлении использовалось мнение 17 тысяч человек, которым предложили ранжировать 87 различных стран мира по степени влияния. В частности, речь шла о политической, культурной, экономической и военной сферах.

Первое и второе место заняли США и Китай. Россия расположилась на третьей строчке «рейтинга силы».

US News сообщает, что войти в тройку России помогла её мощная экономика. Это добыча нефти и природного газа, сельское хозяйство, рыболовство и промышленное производство. Также была отмечена роль РФ как крупного экспортера оружия.

Не был забыт и «вклад России в культуру с ее многочисленными знаменитыми авторами» и в науку с ее историей освоения космоса.

Кроме того, эксперты журнала считают, что «часть мощи России исходит из ее огромных размеров», которые трудно себе представить. Это самая большая страна в мире по площади суши. Она граничит со многими государствами, включая морские границы с Японией и США.

Россия также является членом крупных международных организаций, таких как G20 и Всемирная торговая организация, а также постоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций

Business Insider делает ремарку, что украинский кризис и санкционное давление Запада не помешали России войти в топ-3 влиятельнейших государств планеты.

В топ-10 также вошли ФРГ, Британия, Южная Корея, Франция, Япония, Саудовская Аравия. ОАЭ.