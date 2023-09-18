Торговый оборот России и США обновил антирекорд

Товарооборот России и США по итогам июля 2023 года составил 277,3 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные Бюро переписей США (Census Bureau), пишет РБК.

Уточняется, что товарооборот в 11 раз меньше, чем было в феврале прошлого года, и почти в 13 раз меньше, чем в июле 2021 года. Это новый минимум по крайней мере с начала 2000-х.

Издание отмечает, что в товарообороте между странами сейчас почти 90 процентов занимают российские поставки —американский экспорт снизился до 36 миллионов долларов по итогам июля. Российский экспорт в США составляют три товарные группы — ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы (палладий, платина, родий).