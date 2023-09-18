Киев в понедельник начнет процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября вопреки решению Еврокомиссии. Об этом заявил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка европейскому изданию газеты Politico.

"Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. <...> На протяжении многих лет именно Европейская комиссия была посредником в торговых переговорах и институтом торговой политики для всего ЕС. И мы привыкли работать на этой основе. Системный подход Будапешта и Варшавы по игнорированию позиции институтов ЕС в торговой политике, я думаю, будет проблемой для ЕС в целом, потому что там нет единства", - подчеркнул Качка.

По словам замминистра экономики Украины, Киев будет вынужден реагировать на действия Варшавы и ввести запрет на импорт овощей и фруктов из Польши. Он также охарактеризовал действия Венгрии, расширившей торговое эмбарго на 25 позиций украинской аграрной продукции, в том числе мясо, как "политическое заявление" о блокировании торговли с постсоветской республикой и "игнорирование Брюсселя".

В апреле пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Эти пять стран хотели продления эмбарго по крайней мере до конца года.