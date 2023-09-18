В ООН призвали к реформам финансовых институтов

Международные финансовые институты необходимо реформировать для достижения целей устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций к 2030 году. Такое мнение высказала первый заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед в интервью радиостанции RFI.

"Наши финансовые институты нужно реформировать, потому что они больше не работают. Их нужно адаптировать. Всемирный банк, многосторонние банки развития и, конечно же, наши правительства должны обратить внимание на новые формы управления [финансовой системой]", - отметила она, отвечая на вопрос о том, что нужно сделать для достижения ЦУР к 2030 году.

По ее словам, в настоящее время выполнена лишь малая часть того, что было запланировано в 2015 году. Так, например, обещания со стороны развитых стран о выделении €100 млрд в год на борьбу с изменениями климата так и не были реализованы. По мнению Момхаммед, подобное пренебрежение целями устойчивого развития может привести к "нестабильности в некоторых странах, возникновению новых конфликтов и неконституционным сменам правительств".

Также заместитель генсека ООН подчеркнула, что "есть еще семь или восемь лет" на то, чтобы достичь поставленных целей, в первую очередь, за счет более справедливого распределения ресурсов во всем мире. Однако, по ее мнению, "это должны быть не просто обязательства, но четко выраженная политическая воля".

Как отмечает радиостанция, обсуждение целей устойчивого развития станет одной из главных тем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется 19 сентября в Нью-Йорке.