В ФРГ осудили решение Польши, Венгрии и Словакии по зерну с Украины

Глава Минсельхоза Германии Джем Оздемир считает, что запрет на ввоз украинского зерна, который продлили Венгрия, Польша и Словакия вопреки решению Еврокомиссии, несовместим с законодательством ЕС. Такое мнение он высказал в Брюсселе перед встречей с коллегами из стран Евросоюза.

Оздемир заявил, что не видит оснований для продления зернового эмбарго.

"Я также не понимаю, как это можно привести в соответствие с законодательством ЕС", - приводит его слова агентство DPA.

В апреле пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Эти пять стран хотели продления эмбарго как минимум до конца года.