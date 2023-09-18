Стало известно, как российские компании выводят рупии из Индии

Аналитики изучили способы обращения российских компаний с накопленными в Индии рупиями. Как рассказал газете «Известия» финансовый аналитик «Финам» Александр Потавин, основная масса рупий сконцентрирована у российских нефтяников, поставляющих углеводороды в Индию.

«По имеющейся у нас информации, российские компании находят способ вывода рупий через операции обмена в криптовалюте на площадках между субъектами в ОАЭ. Рупии конвертируются в стейблкоины, такие как USDT, и впоследствии обратно в рубли или доллары», — сказал Потавин.

По его словам, таким образом, обходятся ограничения на вывод валюты с индийских счетов. Однако ранее подобные криптопереводы для российских компаний были возможны с доплатой повышенных комиссий. Аналитик считает, что такая схема позволяет российскому капиталу избавиться от рупий и превратить неликвидный актив в более универсальный.